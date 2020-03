Albert Heijn in Deventer neemt geen lege flessen meer in

Normaal gesproken staat er twaalf uur per dag iemand aan de achterkant van de flessenband in de Albert Heijn in Deventer. De ongeveer 100.000 flessen die daar per dag over de band rollen, hebben allemaal in de mond of in elk geval in de hand van de klant gezeten. Tot de AH landelijk maatregelen treft, heeft het management in Deventer alvast besloten: ‘Wij nemen tot nader orde geen lege flessen in’.