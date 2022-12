Alberts ‘Huis met de lichtjes’ is Achterhoekse kerstattractie: ‘Elk jaar groter en mooier’

Twintig jaar overlast van ‘gestoorde buurvrouw’ in Deventer: ‘Had ik het huis maar nooit gekocht’

Een buurvrouw die schreeuwt in het holst van de nacht, met deuren slaat, tegen de muur bonkt en scheldkanonnades afvuurt. Voor een Deventer gezin is het al twintig jaar realiteit. Burgemeester Ron König maakt zich zorgen over dergelijke problemen, die de leefbaarheid van wijken onder druk zetten. Waar ligt de grens? ,,Ook mensen met psychische problemen moeten ergens kunnen wonen.’’

24 december