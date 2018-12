Alcoholcontroles in Deventer: vijf bestuurders hebben te veel op

Herfstti­tel gaat aan de neus van Go Ahead Eagles voorbij

10:15 Go Ahead Eagles gaat na de 1-3 zege op RKC als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in. FC Den Bosch won zaterdagavond met 2-0 van Roda JC en kaapt daarmee het herfstkampioenschap voor de neus van Go Ahead weg.