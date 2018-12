Alcoholverbod deel van maatregelen om overlast op stapavonden in Bathmen te verminderen

Er is niet één specifiek incident dat heeft geleid tot het vorige week afgekondigde alcoholverbod in de gehele dorpskern van Bathmen. Bovendien is de maatregel onderdeel van een totaalpakket van drie om de overlast tijdens stapavonden te beteugelen, laat woordvoerster Nicole van Voorst van de politie Oost-Nederland weten.

Vorige week toonde een aantal Bathmenaren zich verrast over het alcoholverbod dat de gemeente Deventer per direct instelde. Zij hebben de indruk dat het de laatste tijd juist rustiger is dan het in jaren is geweest. De timing van de maatregel wekte dan ook de nodige verbazing.

Golfbeweging

Gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman heeft begrip voor die verbazing, maar stelt ook dat overlast vaak in een golfbeweging komt en gaat. ,,Dat het nu rustiger is, betekent niet dat het helemaal voorbij is. De overlast komt vaak weer terug.”

Volgens de politie is met name op de vakantiezondagen en speciale feestdagen sprake van overlast in de dorpskern van Bathmen. Dit heeft veelal te maken met alcoholgebruik. Samen met buurtbewoners, de gemeente en de horeca zijn daarom drie maatregelen afgesproken. Behalve het alcoholverbod - dat permanent van kracht is - komen er tijdens genoemde stapavonden er extra openbare toiletten rondom de uitgaansgelegenheden en wordt een ‘pop-up’-fietsenstalling geplaatst.

Overlast

Van Voorst geeft aan dat het alcoholverbod de politie de mogelijkheid geeft ‘in een vroeg stadium in te grijpen en daarmee overlastsituaties te voorkomen’. Ze legt uit dat de politie dankzij de nieuwe maatregel nu kan ingrijpen als agenten mensen treffen die op de openbare weg een geopende drankverpakking bij zich hebben. In het uiterste geval kunnen agenten een bekeuring uitdelen (95 euro plus 9 euro administratiekosten). Minderjarige overtreders kunnen worden doorverwezen naar Bureau Halt.