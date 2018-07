Aldi Schalkhaar vanmiddag weer open na ramkraak

Het personeel van de Aldi in Schalkhaar verwacht dat de supermarkt na de ramkraak van vanochtend rond 12.00 uur weer geopend is. Boven het appartement wonen vooral ouderen. Velen van hen sliepen dwars door de brute ramkraak heen.

Bij het opmaken van de schade blijkt dat de ramkraak niet helemaal mislukt is, hoewel een deel van de buit op straat achterbleef. Een andere ijzeren bak met sigaretten en shag is wél verdwenen. Buurtbewoners zagen rond 05.30 een rode Volkswagen Golf wegrijden, zo'n zelfde auto werd rond 06.30 uur aangetroffen op het fietspad aan de Parallelweg in de wijk achter het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer.

De daders lieten een deel van hun buit achter op straat.

Geslapen

Boven de Aldi zitten appartementen. Daar wonen vooral ouderen. De oudere dame die op nummer 32 woont, recht boven de Aldi, heeft niks gehoord. ,,Ik ben doof en in het donker zie ik ook niet best. Ik heb helemaal niks meegekregen.'' Ze krijgt bijval van haar buurvrouw, die ook niet geweldig hoort. ,,Heb ik eens heerlijk geslapen, dan krijg je zoiets'', verzucht ze. De familie die daarboven woont, heeft wel een knal gehoord. De man des huizes zag daarna een rode Volkswagen Golf wegrijden. Daarbij viel een ijzeren bak met sigaretten en shag in de haast uit de achterbak.

Schade