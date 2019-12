Aldino Moda in Deventer maakt doorstart

Volgens Bulbul is de zaak tijdelijk dicht geweest om ‘alles in orde te kunnen maken’ voor de doorstart. Het eerdere faillissement was door de Belastingdienst aangevraagd, vanwege een grote belastingschuld. ,,Die schuld is weggewerkt, mede dankzij een investeerder. We zitten nog steeds in hetzelfde pand en gaan op dezelfde voet verder”, zegt Bulbul.