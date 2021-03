Alex Rentier nieuwe ceo Keolis Nederland

Rubriek Jannie Benidictus: Is een volgende coronagolf nog aan te merken als onvoorzien?

26 februari Is de tweede (of mogelijk derde!) coronagolf nog aan te merken als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van de wet? De verhuurder van een horecapand betoogde eerder deze maand van niet bij Rechtbank Overijssel: de tweede golf was immers lang en breed voorspeld door deskundigen. Hij vond dan ook niet dat de huurder zich kon beroepen op onvoorziene omstandigheden in de zin van het Burgerlijk Wetboek.