Alex zit vanuit Deventer online in zijn Oekraïense klas (maar zijn docent moet soms even de schuilkelder in)

Het ongeloof spat uit de ogen bij Andries Noppert. Amper anderhalf etmaal na het mooiste moment in zijn leven ondergaat de doelman van Go Ahead Eagles een nachtmerrie op Spangen. Na weken van hosanna gaat de Deventer stuntploeg met een lamlendige instelling en te defensieve aanpak af tegen hekkensluiter Sparta (1-0). Inspiratieloos, tandeloos, kansloos. Go Ahead heeft stof tot nadenken.

13 maart