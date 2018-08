Algendrab maakt kanoën op deel Schipbeek onmogelijk

,,De Schipbeek zit hier zo vol met algen dat je daar niet doorheen kunt baggeren. In andere wateren ervaren we nauwelijks problemen. De meeste kano's en kajaks verhuren we voor tochten op de Berkel en Zandwetering en daar is het waterpeil prima. Op het Apeldoorns Kanaal en de Oude IJssel is het ook probleemloos varen'', aldus Brascamp.

Vervelend

,,De melding over algen en kroos tussen Deventer en Holten was bij ons nog niet bekend. Op zich is dit een natuurlijk verschijnsel en is dit niet schadelijk of gevaarlijk - zoals dit bijvoorbeeld bij blauwalg wel het geval is. Het is vervelend dat het kanovaren hiervan hinder ondervindt, maar we kunnen dat niet verhelpen'', reageert Marike van Woerkom van Waterschap Rijn en IJssel.