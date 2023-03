Alijd viert 40 jaar Blanche in Deventer: 'Ik denk nog niet na over stoppen'

indebuurt.nlBallonnen, een loterij, jubileumtassen en glaasjes cava: het is feestweek bij Blanche aan de Smedenstraat in Deventer. De conceptstore van Alijd Wever (58) bestaat deze week precies veertig jaar. “Ik vind het nog steeds heel erg leuk en ben dankbaar dat het zo goed gaat met de winkel”, vertelt ze.

Precies veertig jaar geleden opende Alijd de deuren van damesmodezaak Blanche op de Smedenstraat 26. Haar zus Anneke had al een vestiging in Zwolle en breidde uit naar Apeldoorn en Deventer. Alijd nam de vestiging in Deventer voor haar rekening. “Ik vond Deventer de leukste stad”, vertelt ze. Hoewel de winkels in Apeldoorn en Zwolle inmiddels niet meer bestaan, is Blanche niet weg te denken uit Deventer.

Van damesmode naar conceptstore

Vooral de afwisseling vindt Alijd leuk aan haar werk bij Blanche. “Ik ben vaak op pad, sta op een drukke zaterdag in de winkel en doe ook nog de administratie en social media.” Tien jaar geleden werd Blanche een conceptstore. Je koopt er sindsdien niet alleen kleding, maar ook stylingsartikelen, accessoires, planten en dingen voor in huis. “Het slaat enorm aan en de doelgroep is heel breed. Van twintigers tot zeventig-jarigen, voor iedereen hebben we wel iets”, vertelt Alijd.

Persoonlijke band

In veertig jaar tijd bouwde de eigenaresse een vaste klantenkring op. “Het is een groep van twintig tot dertig vaste klanten die regelmatig langskomt voor een kopje koffie. De band die ik met hen heb is heel bijzonder.” Ze heeft gemerkt dat mensen makkelijk hun persoonlijke verhaal met haar delen. “Verdrietige momenten en heftige gebeurtenissen. Maar gelukkig ook mooie dingen, zoals moeders van bruiden die iets moois komen uitzoeken. Of mensen die in het westen of elders in Europa wonen en hier speciaal langskomen om te winkelen. Dat is me heel dierbaar.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Alijd aan het werk bij Blanche © Blanche

De coronaperiode

Blanche overleefde een aantal crises in de geschiedenis, waaronder corona. “We moesten dicht tijdens de belangrijkste maand van het jaar, december. Ik vroeg me af hoe we dat gingen overleven, maar we zijn er sterker uitgekomen”, zegt Alijd. In de coronaperiode was ze actief op social media, waar ze nu nog steeds de voordelen van ervaart. Maar de belangrijkste conclusie die Alijd uit deze ingrijpende periode trekt: “Ik kan het echt niet zonder mijn collega’s. Babs, Chris en Marlou zijn de hele week aanwezig in de winkel en draaien de boel. Ze werken hier al vijftien jaar, dat zegt toch wel wat.”

Feestweek bij Blanche

Om het veertigjarig jubileum te vieren, is het van dinsdag 14 maart tot en met zaterdag 18 maart feestweek bij Blanche. Als je voor meer dan veertig euro iets koopt in de winkel, krijg je een canvas jubileumtas die Alijd speciaal voor deze verjaardag ontwierp. “En als je voor meer dan honderd euro iets koopt, krijg je een lootje voor de loterij. Elk lot is gekoppeld aan een ballon waarop staat of je iets hebt gewonnen. Je maakt kans op cadeaubonnen, jeans, kledingsetjes en meer”, aldus Alijd.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Feestweek bij conceptstore Blanche © Blanche

Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een traktatie. Als je in de ochtend bij Blanche gaat shoppen, dan krijg je een hapje van Zoete Geit bij de koffie. In de middag staat een borrelplank van ZUS. met een glaasje cava voor je klaar.

Veertig jaar en verder

Over stoppen denkt Alijd nog lang niet na. “Ik zie nog geen einde voor me. Ik ben heel blij als we nog een lange tijd op deze manier kunnen draaien met zulke lieve, leuke en trouwe klanten. Sinds corona weet ik dat je niet te ver in de toekomst kunt kijken. Het loopt nu lekker en daar ben ik dankbaar voor.” Wat het geheim is achter het succes van Blanche? “Dat we het leuk vinden om deze zaak te runnen, ik hoop dat we dat uitstralen. Blanche is gewoon Blanche. Iedereen die langskomt weet dat. We horen bij Deventer.”

