Alle 250 minibiebs in de regio Deventer nu op één kaartje te vinden

Alle 250 minibiebs in de regio Deventer-Zutphen zijn sinds deze week te vinden op een handig Google Maps-kaartje. Per duizend inwoners heeft Deventer naar schatting de meeste minibiebs. Tijdens de landelijke Dag van de Minibieb op 11 juni is er dan ook van alles te doen.

Deventenaar Bastiaan Mokkink heeft zelf een kastje waar inwoners gratis boeken kunnen brengen, lenen, halen of ruilen. Hij kwam op het idee om een plattegrond te maken met alle 250 minibiebs in de regio. ,,Ik vond dat deze tijd toe was aan iets positiefs en begon een minibieb, later gevolgd door een website. Op deze site is afgelopen week een handig Google Maps-kaartje toegevoegd, waarmee mensen hun fiets- of wandelroute kunnen afstemmen.” Dit plattegrondje is te vinden op de website.

Activiteiten

Mokkink doet dan ook graag mee aan de landelijke Dag van de Minibieb, op zaterdag 11 juni van 10.00 tot 16.00 uur. Bij diverse minibiebs in Deventer zijn activiteiten voor jong en oud, zoals voorlezen voor kinderen, kleurwedstrijden of een extra grote uitstalling met boeken. Ook is er in veel gevallen koffie, thee en limonade te krijgen. De deelnemers zijn hier te vinden.

De afgelopen twee jaar ontstonden er volgens Mokkink veel minibiebs, omdat door zowel bezuinigingen als corona bibliotheken, boekenwinkels en kringloopwinkels tijdelijk of definitief de deuren sloten. Ook passen minibiebs volgens hem in de trend van deel-apps voor scooters, auto’s en planten, of ‘weggeefgroepen’ op social media.

Liefhebbers schatten in dat Deventer het hoogste aantal minibiebs heeft per duizend inwoners van Nederland, laat Mokkink weten. ,,Ooit was Deventer een boekdrukkunst-hotspot, daarna volgde de uitvinding van het aap-noot-mies-leesplankje, toen kwam de Grootste Boekenmarkt van Europa en nu zijn we minibiebkoploper.”