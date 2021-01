Alle afdelingen Solis weer uit quarantaine nadat coronavirus er toesloeg, morgen inenten

Corona-demonstra­tie vanavond in Deventer: ‘Vandaag is de dag dat we opstaan tegen alle regels en de orde’

25 januari Op sociale media wordt voor vanavond een demonstratie op de Brink in Deventer aangekondigd tegen de corona-maatregelen. De gemeente en de politie onderzoeken op dit moment hoe serieus de oproep is en bekijken of er maatregelen nodig zijn.