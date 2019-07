Alle kinderen van de Kleine Wereld én de burgemeester op foto in Rembrandtstijl

Eis: vijf jaar cel voor Deventer verdachte plofkraak Rabobank Schalkhaar

18:23 Hij zegt zelf dat hij alleen een onschuldig rondje aan het joggen was en slachtoffer is van zijn opvallende verschijning. Justitie is echter overtuigd dat de 24-jarige Richie P. een van de twee daders is van een brutale plofkraak in Schalkhaar. De officier van justitie eiste vandaag in de rechtbank in Zwolle vijf jaar celstraf tegen de jonge Deventenaar.