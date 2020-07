Alleen in de Scheg is het dit jaar een beetje kermis in Deventer

Files A1 bij Deventer: ‘Kort maar hevig, verkeer moet door deze pijn heen’

14 juli Het verkeer dat de A1 bij Deventer wil of moet gebruiken, zal de komende anderhalve maand pijn moeten lijden, zegt Rijkswaterstaat. ,,Kort maar hevig’’, noemt Tonny Arissen van Rijkswaterstaat de pijn. Ook in de stad Deventer is de overlast al goed merkbaar.