Alleen in magie van Dickens zit nog groei

Naar schatting 125.000 bezoekers trekt Dickens komend weekend over twee dagen naar het Bergkwartier. Daar komen de bezoekers in de rest van de binnenstad nog bij. ,,In het weekend zelf is meer bezoek niet mogelijk’’, zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer. ,,De stad is propvol, meer mensen kunnen we niet kwijt.‘’