Alleenstaande vluchtelingenkinderen krijgen woonplek in Deventer: ‘Dit is géén extra opvang’

410 gezinnen in Deventer blij gemaakt met spaaractie van supermarkt: 'Meer mensen bewust van armoede'

Een vrachtwagen gevuld met maar liefst 672 boodschappenpakketten. Voedselbank Deventer maakt het niet vaak mee. Plus leverde de pakketten, die samen bijna 37.000 euro waard zijn, vorige week af. De vier supermarktvestigingen in de gemeente Deventer hebben ze bij elkaar gespaard met hulp van hun klanten, die graag een bijdrage wilden leveren om mensen in armoede te helpen.