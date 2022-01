Alles anders? Mwah, zegt deze reisbaas: ‘Ik geloof er niets van, we willen gewoon de wereld zien’

De 22 van 2022Wij zijn een reislustig volk. We vliegen graag over de aardbol voor onze vakantie en voor onze zaken, of de combinatie, nog leuker. Frank Oostdam is voorzitter van de reisorganisatie ANVR en dat is even geen pretje, want ook dat verrekte virus is reislustig.

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer X: Frank Oostdam

Je hoort hem bijna hardop mopperen in zijn woonboerderijtje bij Bathmen. Niet ons reizen is het probleem, laat Oostdam weten via Twitter: ‘En wéér schieten we in de kramp. Het opwerpen van reisbeperkingen is volstrekt niet effectief. Naleven van basisprincipes en vaccineren daarentegen zeer effectief. Dat zeggen oa de WHO en Europese RIVM. Wanneer gaan we daar nou eens naar luisteren?’

Oostdam heeft een punt, al laat zijn betoog ook onze zwakte zien: dat afstand houden en vaccineren kan wel wat beter, gelet op de recente coronacijfers.

Grenzeloos genieten

Het is de voor de branche en zéker voor een reislustig volk te hopen dat we het virus snel onder duim krijgen. Zodat Oostdam de blik in 2022 op een verre horizon kan werpen en grenzeloos kan genieten van wat zijn reisorganisaties te bieden hebben.

Want dat we blijven reizen, daarvan is Oostdam overtuigd, vertelde hij de Stentor. Het coronavirus kan veel veranderen, maar we gaan het echt niet ‘allemaal anders doen’ nu het even niet anders kan. Oostdam: ,,Nederlanders gaan gewoon graag op vakantie. We willen met elkaar de wereld zien. Dat gaat echt niet veranderen.’’

