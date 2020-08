Alles is anders in stadion Go Ahead Eagles na coronastop, maar fans zijn happy: ‘Niemand zit alleen’

Het lijstje met regels liegt er niet om. Vooraf persoonlijk aanmelden, verplicht een mondkapje dragen, handen desinfecteren bij de ingang en zowel in als om het stadion 1,5 meter afstand van elkaar houden. En dat voor de oefenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Telstar (0-0), de eerste wedstrijd in de Adelaarshorst na de coronastop van vijf maanden. Een wedstrijd ook die voetbalbond KNVB gebruikt om te testen of het allemaal werkt, voor als straks de competitie begint.

Ondanks al die beperkingen zit diehard-fan Sylvia Wientjes vol spanning en adrenaline als ze van huis weggaat. ,,Ik ben zenuwachtig. Ik zit helemaal in de hoek en mijn verloofde, die net is geopereerd, zit heel ergens anders. En toch is het goed, het is leuk, ik heb er zin in. Dat ik alleen moet zitten, maakt me niks uit. We zijn één grote familie, niemand zit alleen.’’