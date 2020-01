Alles-of-niets-poging van Carlijn Achtereekte eindigt in niets op EK afstanden

Helemaal kapot kwam ze over de finish, het werd zwart voor haar ogen, ze had lang het gevoel dat ze over moest geven. Alles had ze gegeven, echt alles, zei ze ruim na haar race. De tijd had ze nodig om bij te komen, de emoties de baas te worden en weer rechtop te kunnen lopen.

Benen konden niet meer

In de race voor Achtereekte had landgenote Esmee Visser de snelste tijd neergezet, met een tijd onder de vier minuten: 3.59,15. ,,Ik ben volle bak gaan rijden om die tijd aan te vallen", gaf ze toe. ,,En lange tijd ging het goed, maar op een paar rondes voor het einde was ik helemaal leeg. Mijn benen konden niet meer.” In haar race kwam haar Italiaanse tegenstander Francesca Lollobrigida, die ze in de eerste helft van de race toch op flinke achterstand had gezet, nog terug en versloeg de Nederlandse zelfs nog. Sterker nog, de tijd van de Italiaanse bleek goed voor EK-brons, Achtereekte werd vijfde in 4.02,19.