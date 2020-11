Alles uit de kast voor alternatief sinterklaasfeest: lange rij voor drive-through in Vorden

Gaat Chicago Club in oude Luxor Deventer er na jaren steggelen en verbouwen dan echt komen?

12 november Chicago Club: ‘Opening Soon’. Dichterbij dan nu is de opening van de club in de oude Luxor op de Brink in Deventer nooit geweest. De verlichte letters aan de buitenzijde van het pand zijn opgehangen. Een lichtbak streamt dat de opening nabij is.