Álles van failliet Deventer Restaurant Vrijdag wordt geveild: van speelparadijs tot slushpuppy-machine

De complete inboedel van het failliete Restaurant Vrijdag uit Deventer wordt online geveild. Mochten jouw kinderen (of jijzelf) al jaren dromen van een indoor speelparadijs in de tuin? Dan is dit wellicht dé kans.

Op de online veiling worden liefst 306 items uit de failliete zaak aangeboden. Het indoor speelparadijs springt het meest in het oog, maar ook op originele hebbedingetjes als een slushpuppy-machine, een zesdelige pannenkoekencarrousel, een non-drip wijnautomaat of een chocoladefontein kan een ieder een bod doen.

Welk item het meest gaat opleveren, vindt Emiel Stibbe van onlineveilingmeester.nl lastig te zeggen. ,,Taxeren doen we namelijk niet, dat is ook het mooie van veilen. Op veel kavels (items, red.) kan al worden geboden vanaf 10 euro.”

De kleinere items die niet in grote partijen weggaan, worden nog weleens opgekocht door particulieren volgens Stibbe ,,Handelaren of horecaondernemers zijn vaker in de markt voor de andere, grotere items. Die zijn vaak het lastigst om weg te halen. De koper moet dat immers organiseren. Maar wie het koopt, dat maakt ons niet uit.”

De zesdelige pannenkoekencarrousel.

506 euro

De online veiling is inmiddels gestart. De slagroommachine wordt op het moment van schrijven de meeste waarde toegedicht: 506 euro. Voor het indoor speelparadijs heeft vooralsnog niemand meer over dan 251 euro.

Garantie dat je met het hoogste bod ook daadwerkelijk in het bezit komt van een item, is er niet. De verkopende partij kan er immers van afzien als het geboden bedrag niet aan de wensen voldoet. De online veiling sluit op 25 april om 20.00 uur. Eerder die middag kan je tussen 12.00 uur en 13.30 uur de aangeboden goederen bezichtigen op het Boreelplein 34.

Op maandag 25 april 2022 is er van 12.00-13.30 uur een kijkdag op Boreelplein 34 in Deventer.

Failliet

Restaurant Vrijdag, dat een all-you-can-eat-concept had, werd in maart vorig jaar door de rechtbank failliet verklaard. Volgens de curator was het problematisch dat Vrijdag tijdens de coronalockdown niet kon overgaan op bezorgen of afhalen. Dat had een praktisch probleem.

Vrijdag zit met met meerdere huurders, waaronder ook een casino in het Boreelcomplex. Het hele complex was door corona gesloten. Alles is door één toegang te bereiken. ,,Omdat het restaurant geen aparte ingang heeft, kon het niet overgegaan tot bezorgen en afhalen.’’

