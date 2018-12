Allsafe komt niet op wielershirt van Sunweb, oordeelt rechter

Bier en bitterbal­len tussen de bh's en pikante setjes

14:39 Mannen, koop meer lingerie voor je vrouw. Dat is de boodschap van Hetty Leppink. De eigenaresse van lingeriewinkel Feel Well uit Holten houdt daarom voor kerst lingerieparty's speciaal voor mannen. Woensdagavond was het weer zover. Inclusief lingeriemodellen, bier en bitterballen.