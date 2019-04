Allsafe Mini Opslag nu ook in Deventer

Lebuïnus­kerk geschrok­ken na brand No­tre-Da­me ‘We vertrouwen op de sprinklers­in­stal­la­tie’

16 april Marco Heemskerk, koster van de Lebuïnuskerk in Deventer, is ontsteld door de enorme brand in de Notre Dame, die zorgde voor een ravage. ,,Verschrikkelijk. Ik ben er enorm van geschrokken. De brand in Parijs is echt talk of the town in kerkenland.’’