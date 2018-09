Alpaca-jong Bella in Nijbroek nog geen knuffeldier

Video Deel Colmschate-Noord is er na Burendag flink groener op geworden

12:42 ,,We hebben op Nationale Burendag met een goeie dertig mensen en een aantal kinderen, allemaal buren en bewoners van de Vogelslag en de Wielewaal in Comschate-Noord, heel hard gewerkt’’, vertelt Lesley Jeffrey. Hij is één van de initiatiefnemers in het streven naar een forse vergroening van de buurt.