Als Carlijn Achtereekte op zichzelf vertrouwt, hoeft ze voor niemand bang te zijn

,,Dit is wel een lekkerder begin inderdaad. Vorig jaar zat ik lang met buikpijn thuis, miste de wereldbekers en moest maar hopen dat ik fit voor het NK zou zijn. Maar nu is het een wereld van verschil”, weet Achtereekte zelf ook. Ze reed twee wereldbekerwedstrijden, de laatste twee sloeg ze over. Iets dat al vroegtijdig was afgesproken. Het trainingskamp in Collalbo ging voor.