‘Als het niet eerlijk kan, dan maar zo’

Dit zijn de rijksten uit Oost-Nederland, volgens Quote 500

15:57 De enige twee vrouwen uit Oost-Nederland in de Quote 500 staan fier bovenaan als het gaat om rijkste personen. Miljonair Kees Koolen uit Vorden steeg de meeste plekken en een veroordeling voor de ‘vetkoning’ van Harderwijk leverde zijn exit in de fameuze lijst op. Dit zijn de meest in het oog springende verschuivingen van de miljonairs uit Oost-Nederland in de jaarlijkse lijst.