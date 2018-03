Als je aan het sterven bent, maar niemand je wil helpen

Team van overleden Silas komt bij elkaar in Bathmen

14:48 De verslagenheid is groot in Bathmen. Het jeugdelftal van Silas Ligtenberg, de 16-jarige Bathmenaar die vrijdagavond noodlottig omkwam, komt later vandaag bijeen bij voetbalclub ABS in Bathmen. ABS heeft alle wedstrijden afgelast, nadat duidelijk werd dat Silas overleden was.