Als ‘n bonbonnetje smaakt als een 'bijtje’ dan zit je goed in Deventer

De bonbons, melkchocolade met daarin koek verwerkt, zijn vanaf nu te koop bij Bussinks Koek op de Brink en bij de makers: Lentelink aan de Engestraat. ,,Het is niet voldoende om de koek met chocolade te vermengen", weet Verheijen na maanden proefkonijn te zijn geweest. ,,Sanne van Shoppen in Deventer kwam met het idee, en ons leek het tof. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Mijn collega's, de koekbakkers, geven echt hun receptuur niet prijs. Er bestaat ook geen potje met ‘Deventer koekkruiden'. En al zou die er zijn, dan zou ik die niet mogen geven. De receptuur is geheim en blijft geheim, ook bij zo'n leuk idee.”

Dus, proeven, proeven, proeven. ,,Er zit sinaasappel in de koek. Maar het mocht geen sinaasappelbonbon worden. Zo heeft Lentelink verschillende dingen uitgeprobeerd. En wij van de winkel steeds maar proeven. En opeens zei mijn collega ‘ik heb het gevoel dat ik een bijtje proef.’ Toen zijn we gestopt. We zijn echt heel trots op het resultaat. En nu gaat de bakker werken aan een pure variant. Want dit smaakt naar meer.”

Victoria-koek

Tegelijkertijd wilde Bussink weer een speciale Dickens-koek uitbrengen. Daarvoor is een speciale kartonnen band gemaakt. ,,Hoe leuk om daar een bekend personage van Dickens voor te gebruiken? Queen Victoria is natuurlijk een icoon, en speelster Bep Spa ook nog eens gewoon leuk en een bekende Deventerse. De foto van Deventer fotograaf Sander Korvemaker was veruit favoriet en beiden vonden ons idee leuk. Echt in de sfeer van Dickens: vrijwillig, niet over nadenken, gewoon leuk om mee te doen. Dat is hoe Dickens is. En het is echt een collectorsitem. Het is een appel-kaneel koek en die wordt normaal niet bij ons in de fabriek gedraaid. Door wetgeving moet alles blinkend schoon geboend worden voordat je andere receptuur kunt draaien. Dus ik mag maar eens zo'n serie laten draaien. Ik kan niet over twee weken zeggen: doe me er nog een paar honderd. Er zijn er een paar duizend, en als die op zijn, zijn ze op. Bedenken we volgend jaar weer iets anders.‘’