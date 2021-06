Als vanouds feesten in tent, weide of dorpscentrum; Holten en Bathmen gaan los

Ook in 2021 zijn de lessen van Etty Hillesum leerzaam: ‘Blijf openstaan voor mensen met een volstrekt andere mening’

21 juni ,,Het raakte me weer helemaal opnieuw, wat Etty Hillesum schreef.’’ Gerja Meima, coördinator van het Etty Hillesum Centrum (EHC) in Deventer, stelde een kaartenset samen met 101 citaten van de inspirerende dagboekschrijfster. Etty groeide op in Deventer en is in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz vermoord.