Alternatief VVD: Burgerweeshuis in Viking

Deventer gaat voor aardgasvrij bouwen

10:09 De gemeente Deventer gaat afspraken maken over aardgasvrij bouwen bij nieuwbouw. Dat meldt de gemeente Deventer. Bij veel ontwikkelingen zijn energieneutraal en aardgasvrij al belangrijke uitgangspunten, zoals bij Steenbrugge (nieuwbouw), Zandweerd en de Holterwegzone (naast de Scheg, komt nog in ontwikkeling. Bij nieuwe projecten wordt aardgasvrij uitgangspunt en bij bestaande projecten gaat de gemeente in gesprek met de ontwikkelaars.