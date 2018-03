Alternatieve verkiezingen: stemmen op favoriete Go Ahead Eagles-shirt

Vrouw op snorfiets aangereden op rotonde in Deventer

13:29 Een vrouw van circa 65 jaar kwam vanmiddag lelijk ten val. Zij reed met haar snorfiets op de rotonde Laan van Borgele / Keizer Karellaan in Deventer. Daar werd ze aangereden door een automobilist. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zij gewond raakte is onbekend.