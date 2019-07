'Altijd plaats genoeg om te parkeren in Deventer'

Video Kerkbezoek saai? Niet met (kinder)app van Lebuinus

11:32 Een bezoek aan de Lebuinuskerk is nooit meer hetzelfde. Er is een Lebuinus-app gelanceerd, die bezoekers rondleidt en de schatten en verhalen in het topmonument belicht. Met een (speurtocht)variant voor kinderen. ,,Een kerk bezoeken vind ik weleens saai, maar dit is écht leuk’’, beoordeelt Indy van Weelden (11 jaar) de Lebuinus-kinderapp.