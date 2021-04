Amateurbeelden van ‘A Bridge to Far’ in Deventer duiken plots overal op

videoMusea en liefhebbers van de Hollywood-kraker ‘A Bridge to Far’ staan bij de kringloopwinkel van Harry Kastelein in Diepenveen in de rij . Ze proberen allemaal de hand te leggen op de collectie oude beelden van de filmopnames in Deventer die Kastelein vond bij een huisontruiming . Door dit nieuws duiken er nog veel meer oude ‘illegale’ beelden van de film op. De Stentor kreeg bijna twee uur aan bewegend beeld in handen van amateurfilmers.

Het zijn soms beelden van veraf, wat schokkerig en niet altijd even scherp, maar de amateurfilmers die in de jaren 70 op pad gingen met hun super 8-camera’s, beschikten dan ook nog niet over de moderne telefoons van vandaag de dag om scherpe beelden te schieten. Bovendien moesten deze liefhebbers stiekem filmen, omdat de filmset verboden terrein was en zelf filmen verboden was.

Volledig scherm Amateuropnames van ‘A Bridge too Far’ in Deventer uit 1976 duiken overal op. Op de foto amateurfilmer John van Berkum met zijn ouderwetse super 8-film. © Liselotte Kolthof

Onmiskenbaar herkenbaar en nostalgisch zijn de beelden desondanks wel. Kapotgeschoten panden en brandende tanks in Deventer, parachutisten die landen op de hei bij Ermelo én beelden van filmsterren als Robert Redford en Sean Connery. Elke Deventenaar die de jaren 70 bewust meemaakte, weet nog hoe Deventer maanden op zijn kop stond toen hier de opnames voor de film over operatie Market Garden gemaakt werden.

Om zes uur de hei op

Frans Tutert (74) uit Apeldoorn haalde alles uit de kast om een glimp van de opnames op te vangen én er elf beelden van te schieten. ,,Ik werkte toen als ambtenaar in Arnhem en ging ’s morgens om zes uur ergens op een plekje op de hei bij Ermelo liggen om wat beelden van de vliegtuigen en de landende parachutisten te schieten. Het was die eerste dag dat ik ging prachtig weer, maar er gebeurde helemaal niks. Voor de vliegtuigen was het weer blijkbaar te slecht. Ik ben later teruggegaan en toen viel ik wel in de prijzen.”

Tutert maakte er zelf een film van ruim tien minuten met de originele filmmuziek eronder. Inmiddels heeft hij de beelden ook gedigitaliseerd.

In de bosjes

Ook John van Berkum (73) uit Deventer trok alles uit de kast om zelf beelden van de opnames te kunnen maken. Hij plakte maar liefst anderhalf uur aan filmmateriaal aan elkaar. ,,Bij de brug kroop ik in de bosjes, maar ook in Diepenveen en Zandweert werd gefilmd. Daar kon ik ook bij in de buurt komen.”

Van Berkum was destijds werkeloos. ,,Ik had dus toch niks beters te doen.” Hoewel het ‘filmen van het filmen’ dus niet mocht, dook Van Berkum overal op. ,,Ik was best een slimme jongen, ik ben nooit betrapt.” Zo lukte het hem om Sean Connery en Robert Redford op de film te krijgen.

Alle meters film plakte hij nog op de ouderwetse manier aan elkaar tot een film van ongeveer anderhalf uur. ,,Die bewaar ik en eens in de vijf jaar kijken we er weer eens naar. Man, wat een tijd was dat!”

