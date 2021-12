Ambitie Deventer blijft 11.000 woningen erbij, meer tijd voor uitbreiding Diepenveen

Deventer wacht voortduren­de tweestrijd om bouw van duizenden woningen en behoud van kostbaar groen

11.000 woningen erbij tot 2035. Met dat aantal wil Deventer groeien de komende jaren. De zoektocht naar ruimte in en om de stad is begonnen. Te beginnen in de dorpen en in Deventer mogelijk met een IJsselsprong ,,Deze spagaat gaan we vaker krijgen. Iedereen ziet dat we meer woningen moeten bouwen, maar als locaties concreet worden, krijg je verdeeldheid.”

9 december