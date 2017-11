Ambulancechauffeur uit Apeldoorn werkte op gehavend Sint Maarten

Hij had al ingepakt voor een vakantie naar Terschelling, maar toen kreeg Juan Rump (49), chauffeur van de Ambulancedienst IJsselland in Deventer een telefoontje. Of hij naar Sint Maarten wilde, drie weken dienst draaien op het door de orkaan Irma gehavende eiland om de lokale ambulancemedewerkers wat rust te gunnen. De Apeldoorner is net weer terug van zijn bijzondere klus.

Wat dacht u? Terschelling kan wel wachten?

,,Precies. Ik heb meteen ja gezegd. Ik kende Sint Maarten, ben er twee keer op vakantie geweest. En ik kom zelf van Suriname, dus ik ken die hoek van de wereld. Maar als het ergens anders was geweest, was ik ook gegaan hoor.’’

Met hoeveel mensen bent u afgereisd?

,,Met acht collega’s van allerlei ambulancediensten, plus een manager. Door onze komst konden de lokale ambulancedienstmedewerkers allemaal een week vrij nemen om hun eigen leven weer op de rit te krijgen. Zij waren vanaf de orkaan continu in touw geweest. Sommige mensen hadden ook schade aan hun huis, maar hadden nog geen tijd gehad om dat te repareren.’’

Wat zag u toen u aankwam?

,,Gehavende hotels, vliegtuigen die op hun kant lagen, heel veel spullen die op plekken lagen waar ze niet thuishoorden. In de belangrijkste winkelstraat van Sint Maarten was maar één souvenirwinkeltje open. Verder was alles gesloten en beschadigd. De boten lagen op de promenade.’’

Hoe ging het op uw eerste werkdag? ‘Daar staat de ambulance, succes’?

,,Nee, in het begin draaiden we diensten samen met de lokale mensen. Een Nederlandse chauffeur en een verpleegkundige van Sint Maarten, of andersom. Dat was zeker prettig, omdat het soms moeilijk was adressen te vinden. Alle straatnaamborden zijn weg, of ze staan ergens verwrongen aan de kant. Ook is op sommige delen van het eiland de straatverlichting nog niet hersteld dus daar rij je in het donker. Voor mij was dat wel vreemd want ik begon meteen met drie nachtdiensten.’’

Wat viel het meeste op in de werkzaamheden?

,,We kregen vrij veel te maken met mensen die van daken vielen tijdens herstelwerk. Ook deden we transporten naar de luchthaven met patiënten die niet op het eiland behandeld konden worden en die via een luchtbrug naar elders vervoerd moesten worden. Maar verder vooral meldingen zoals we ze hier ook kennen.’’

Wat deed u als u niet aan het werk was? Het is geen gezellig vakantie-eiland op dit moment.

,,Een beetje ontspannen, samen eten en je dan weer klaar maken voor de volgende dag. En op een vrije dag een keer rondrijden op het eiland. Ik kan me wel voorstellen dat er op dit moment geen toeristen komen, er valt niet zo veel te beleven nu.’’

Hoe werd u ontvangen?