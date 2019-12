Amerikaanse Ambassadeur bezoekt met zijn familie Dickens in Deventer

De Amerikaanse ambassadeur heeft vandaag op uitnodiging van Commissaris van de Koning Andries Heidema het Dickens Festijn in Deventer bezocht. Dat deed hij samen met zijn vrouw Dian, dochter en een aantal vriendinnen van zijn dochter. Pete Hoekstra is enthousiast over Deventer. ,,Hij komt zeker nog een keer terug", weet Heidema.

Volledig scherm Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra bezoekt samen met Commissaris van de Koning Andries Heidema het Dickens Festijn in Deventer © Andries Heidema

,,Ik had al eens een bezoek aan de Amerikaanse ambassade gebracht, en een aantal maanden geleden was de ambassadeur op bezoek bij bedrijven in Twente. Hoekstra wilde wel wat meer zien, en ook prive. Toen heb ik gezegd: ken je de Hanzesteden, Deventer en Dickens? Hij was gelijk enthousiast en nam zijn familie mee.”

Volledig scherm Amerikaanse ambassadeur gaat op audientie bij queen Victoria en op bezoek bij Dickensgrondlegster Emmy Strik © Angelique Rondhuis

Het was een ontspannen bezoek, waarbij Dickensbezoekers nauwelijks in de gaten hadden dat de ambassadeur er was. ,,Hij was ook heel casual gekleed. Daarna hebben we geluncht bij het Arsenaal. Ze hebben de diversiteit aan winkeltjes van Deventer bewonderd en zijn laaiend enthousiast. Ze willen zeker nog een keer terug komen om te shoppen.”

,,Als commissaris ben je een beetje de ambassadeur van je provincie. Dus het is zeker niet gek als je als commissaris met de Amerikaanse ambassadeur op pad bent. Je kunt van alles vinden van de politiek in Amerika maar Nederland heeft bovenal een lange relatie met Amerika. We hebben Amerikaanse bedrijven hier en Nederlandse in Amerika. Het is 75 jaar na de bevrijding.”

Ambassadeur kan onherkend over straat

Het was vooral een gezellige dag, waarbij de voormalig Deventer burgemeester misschien wel meer aanspraak op straat had dan de ambassadeur met zijn beveiliging. Heidema lacht. ,,Na 11 jaar burgemeester te zijn geweest hier in Deventer, ken je natuurlijk heel veel mensen. Dus misschien was dat wel zo. Maar Hoekstra was ook wel lekker casual gekleed. Dan verwacht je dat misschien ook niet.”

