Ammar (24) uit Deventer had de hoop al opgegeven, tot die hit op Dumpert: ‘Nu leef ik een droom’

VIDEO Ludieke ‘marathon’ in Gorssels museum More na halfuur afgekapt door handhavers

De zogenoemde ‘mentale marathon’ van Museum More in Gorssel is vandaag al snel gestaakt. Handhavers verzochten het museum vriendelijk de deuren te sluiten. Met de actie wilde het museum laten zien hoe belangrijk kunst is, juist in deze coronatijd.

19 januari