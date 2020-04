Anderhalve meter afstand op Deventer spoorbrug? ‘Onmogelijk’

Jan Herman uit Holten balanceer­de op randje van leven en dood door coronavi­rus

8:06 „Vandaag heb ik best wel een redelijke dag”, zegt Jan Herman ten Velde deze donderdagmiddag. De 53-jarige Holtenaar telt zijn zegeningen, want ruim een week geleden nog lag hij, geveld door het coronavirus, ernstig ziek in het Deventer Ziekenhuis. „Ik heb op randje van leven en dood gebalanceerd.”