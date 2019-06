Andries van den Berg: van Rondje om de Kerk tot vallen over vermaledijd Stadskantoor Deventer

Andries van den Berg is overleden. Het land zal hem vooral herinneren als de strijdbare onconventionele FNV-vakbondsman. De nog immer populaire zinsnede ‘rondje rond de kerk', in het NS-conflict met machinisten is uit zijn mond opgetekend, toen begin deze eeuw de treinmachinisten streden voor betere werkomstandigheden. Van den Berg was de eerste wethouder die Deventer van buiten haalde. Hij verhuisde speciaal naar Deventer, maar moest na een kleine twee jaar het veld ruimen omdat zijn PvdA struikelde over het stadskantoordossier.

Andries van den Berg is na ziekte overleden op 59-jarige leeftijd. Na zijn korte carrière als wethouder stortte hij zich weer in het vakbondswerk. Niet tevreden met de representatie van de grote bonden, richtte hij zijn eigen bond op. De vakbondsman die iedereen kent van het befaamde rondje-om-de kerk. Avond na avond verscheen hij op het Journaal om de NS-machinisten te verdedigen. Nog immer rijden de machinisten van tegenwoordig dankzij hem geen vaste routes. Na twintig jaar vakbond vond de destijds in Utrecht woonachtige PvdA-er het tijd voor een nieuwe uitdaging. Stond op de lijst van de de Tweede Kamerverkiezingen maar haalde door het tegenvallende verkiezingsresultaat van zijn partij bij lange na zijn zetel niet.

Meer bestuurder

Volkomen onverwacht kwam er een telefoontje uit Deventer. De plaatselijke fractie zocht een opvolger voor Bert Doornebos. In eigen stad kon de partij geen capabele kandidaat vinden. Tot zijn schande moet hij bekennen dat hij nog nooit in Deventer was geweest. Maar het klikte meteen. Van den Berg destijds in de Stentor: ,,Ik had weinig bedenktijd nodig. Zowel qua stad als functie. Terwijl ik nooit aan een baan als wethouder heb gedacht. Achteraf ben ik blij dat ik niet in de Kamer ben gekomen. Ik ben veel meer bestuurder dan controleur.’'

Zijn eerste ervaring met Deventer bleef op zijn netvlies staan. Met zijn vriendin en dochter bezocht hij de stad. ,,Op een gegeven moment vroeg mijn dochtertje wat we hier deden. We vertelden dat we hier misschien zouden gaan wonen. Mijn dochtertje viel op de grond en krijste het uit. Ik wil niet in Deventer wonen! Meteen verzamelden zich mensen om ons heen en begonnen haar te troosten en vertelden dat Deventer best wel mee zou vallen. Dat vond ik tekenend voor de mentaliteit. Mijn dochter schreeuwt het in Utrecht ook nog wel eens uit. Maar niemand die daar naar omkijkt. De reactie van het publiek gaf me meteen een goed gevoel. Hier ga ik me wel thuisvoelen. Het is allemaal net iets minder gejaagd en relaxter dan in de Randstad.’'

Onwetendheid

Volop enthousiasme over de komst van Van den Berg was er in de politieke wandelgangen niet meteen. Juist vanwege zijn grote onwetendheid van de stad. Dat gecombineerd met een zware Economische portefeuille, stemde niet iedereen gerust. Uiteindelijk ontpopte de Utrechter zich als een eigenzinnig bestuurder, wiens vakbondshart toch sneller bleef kloppen voor de werknemers in de regio. Zo haalde hij de verontwaardiging van de raad op zijn hals door stakende buschauffeurs te bezoeken. Voor zijn nieuwe functie in Deventer liet hij zich voor de eerste keer een pak aanmeten: daarvoor was zijn spijkerbroek, bloesje en leren jack zijn uniform.

Het gezin verhuisde speciaal naar Deventer, maar Van den Berg moest na twee jaar het veld ruimen. De coalitiepartijen verweten de PvdA een gebrek aan regie bij het dossier rond het stadskantoor. Het complete college diende haar ontslag in bij burgemeester Heidema. Andries van den Berg had zich zijn wethoudersloopbaan anders voorgesteld. Toen hij eind 2007 begon stelde hij zich voor anderhalve periode vol te maken. ,,Ik ben niet rancuneus want dit hoort bij de politiek. Maar toen ik ‘ja’ zei tegen de baan in Deventer heb ik wel alle schepen achter mij verbrand.”