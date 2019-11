Angst voor branden begint serieuze vormen aan te nemen in Deventer: ‘Moeten het vuur niet zelf aanwakkeren’

video en KaartDe angst begint serieuze vormen aan te nemen nadat dit weekeinde voor de tiende, elfde en twaalfde keer binnen twee maanden auto’s in brand zijn gestoken in Deventer. Nieuwbouwwijk Steenbrugge is nu ook door de brandstichters gevonden. ,,Ik dacht al, wanneer zijn wij aan de beurt. Nu dus.’’

Karin Höfelt woont twee straten verwijderd van de Albert Johan Gerardsstraat, waar zaterdagmorgen auto nummer elf van Stephanie de Boer in vlammen opging. Zij had haar auto aan de achterkant van het huis geparkeerd, zoals dat in deze nieuwe wijk bijna overal moet. ,,Wij hebben hier twee auto’s staan. Ik hoorde en las van al die branden en dacht al dat ze onze wijk nog wel zouden vinden. Dat is nu dus gebeurd. Best een angstig idee.”

De buurman van Stephanie de Boer parkeert zijn auto wel voor de voordeur, zodat hij die kan zien. ,,Op de parkeerplaats spelen veel kinderen. Als er iets met je auto gebeurt, kun je dat niet zien”, zegt de Turkse Koerd, die alleen met zijn bijnaam ‘Alex’ genoemd wil worden. ,,Iedereen kent mij hier, ik woon hier al sinds 1973.”

Volledig scherm Twaalf autobranden binnen twee maanden in Deventer. © Anke Arts

Blijf rustig

Echt zorgen maakt hij zich niet. ,,Waarom bang zijn? Je wakkert het vuurtje alleen maar aan als je elkaar die angst aanpraat. Blijf rustig, je kunt het toch niet voorkomen. Twaalf branden lijkt misschien veel, maar de kans dat het jou overkomt, is erg klein.”

Ook bij de drie branden van dit weekeinde, behalve in Steenbrugge gingen ook auto's in Keizerslanden en Borgele in vlammen op, gaat de politie uit van brandstichting. Wie er achter zit is nog onduidelijk. Na een autobrand op de Zandweerd werd begin oktober een 33-jarige man opgepakt, maar die bleek er uiteindelijk niks mee te maken te hebben.

Afwijken

De politie zegt te begrijpen dat inwoners ongerust worden. Of ze een dader of meerder verdachten op het oog hebben, laat woordvoerder Ruud Visser in het midden. ,,Al onze agenten in Deventer zijn op de hoogte van de meest recente branden en doen ook buurtonderzoek. Ze letten extra op, maar de bewoners zelf weten het beste wanneer iets opvalt of afwijkt in het straatbeeld. Die informatie moeten ze meteen aan ons doorgeven.”

Een agent die bij de brand in de nieuwe wijk Steenbrugge aanwezig was, vertelde dat de politie de wijk snel in kaart moet brengen. Woordvoerder Visser beaamt dat. ,,De wijk en de wegen zijn nog niet af. Wij kijken door onze politiebril waar de ontsluitingen en toegangswegen zijn. Daar houden we rekening mee als we meldingen krijgen en zetten we meerdere eenheden in om een buurt af te zetten.

Ingewikkeld

Burgemeester Ron König van Deventer stelt dat het vooral erg lastig is om de daders te vinden. ,,De politie surveilleert veel, meer kan ze ook niet doen. We weten niet waar we de daders moeten zoeken. De branden zijn ook steeds in een andere wijk, dat maakt het allemaal erg lastig. Het is een ingewikkeld en heel vervelend fenomeen, we hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Dus bel de politie als je iets ongewoons ziet.”

Brandkranen De brandweer moest bij de autobrand in Steenbrugge zelf extra water aanvoeren omdat er nog geen brandkranen zouden zijn. Dat was het verhaal, maar die komen er ook helemaal niet, aldus de gemeente Deventer. De Veiligheidsregio IJsselland haalt bluswater meer en meer elders vandaan om het schone drinkwater te ontzien. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er voor het eerst een autobrand in de nieuwbouwwijk achter Keizerslanden. De brandweer gaf aan er extra water naar toe te moeten brengen. Dat is nieuw beleid. In 2017 gaf de brandweer IJsselland al aan 7000 van de toen 21.000 brandkranen te willen afsluiten. In nieuwbouwwijken zou helemaal geen brandkraanvoorziening meer komen. Daardoor kunnen de waterleidingen in nieuwbouwwijken veel smaller worden. De kans op vervuiling van het schone drinkwater is dan minder groot en de kosten zijn ook lager. Om branden te kunnen bestrijden zijn bredere leidingen met meer capaciteit nodig. Om te voorkomen dat branden niet meer geblust kunnen worden zijn er onder meer in Deventer extra transportsystemen neergezet, waarmee over een kilometer afstand water uit het oppervlaktewater gepompt kan worden. Bijvoorbeeld uit de Zandwetering tussen Keizerslanden en Steenbrugge. In oude binnensteden zullen volgens de gemeente altijd brandkranen blijven.