Angstige Anne (26) uit Diepenveen met rest bemanning MS Zaandam weer de oceaan opgestuurd

Wat de reis van haar leven zou zijn, door in een half jaar tijd al varend de wereld rond te gaan, dreigt door het coronavirus een litteken in haar bestaan te worden. ,,Ze is onzeker, verdrietig en angstig”, zegt haar vader, nadat hij haar donderdagavond laat via WhatsApp gesproken heeft. ,,Ze had gisteren een bijzonder drukke dag. Ze moest helpen bij het uitchecken van alle mensen die van boord mochten. En de mensen aan boord die in kritieke toestand waren werden naar het ziekenhuis gebracht. Bij haar leiding had ze aangegeven dat ze ook per direct wilde stoppen en mee te willen met het vliegtuig naar Londen. Maar dat mocht niet.”