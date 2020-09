Anita Witzier bij Humanitas in Deventer maakt de tongen los: ‘Mooi, zoals het leven is’

‘Dementerenden zijn een beetje verdwaald, dus maken we in huis buurtjes voor ze’



11 augustus Een jukebox met liedjes uit de oude doos of een optreden van Willeke Alberti. Het zijn zomaar wat leuke extraatjes die de dagelijkse sleur van het leven in een woon-zorgcentrum kunnen opfleuren, maar dat kost geld. Bij Humanitas in Deventer is de stichting ‘Vrienden van’ nieuw leven ingeblazen om dat voor elkaar te krijgen.