Anjo de Bont, vrouw achter Deventer op Stelten, neemt afscheid van de ‘leukste baan’

De Brabantse van geboorte vond haar liefde in Deventer. Hein te Riele, de vorig jaar gepensioneerde evenementenbaas, was haar collega voordat ze partners werden. De grote evenementen Deventer op Stelten en de Boekenmarkt komen uit de koker van het stel. Dickens bestond al in het klein, en werd groot onder de vleugels van Te Riele en De Bont.