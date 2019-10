Anna heeft twee kinderen met Eus: ‘We klungelen als ouders maar wat aan’

,,Of het nou echt zo’n gedoe is, het ouderschap?” journaliste Anna van den Breemer (34) moet even nadenken. Het is vooral grillig, zegt ze dan. ,,Het ene moment kan het enorm stressvol zijn omdat de oudste niet in de kinderwagen wil, maar het volgende moment, als ze dan allebei met een krentenbolletje braaf in de wagen zitten, loop ik fluitend door de winkel.” En zo klungelen we maar wat aan, als ouders. Zo heet ook van den Breemers boek, een bundeling van stukken uit haar opvoedrubriek in de Volkskrant. Een ontspannen opvoedgids.