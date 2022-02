Anneke van Giersbergen treedt op in Deventer Schouwburg: ‘Als ik Kate Bush zou imiteren, val ik hard door de mand’

Anneke van Giersbergen, geboren 8 maart 1973 in Sint-Michielsgestel, is een allround zangeres. Meest bekend is ze misschien wel van haar periode bij de metalband The Gathering, waarmee ze tussen 1994 en 2007 verschillende successen behaalde. Maar ze deed veel meer, ze toerde met Devin Townsend, zong bij de Americana-band Lorrainville, stond solo in het voorprogramma van Within Temptation en was vorig jaar één van de deelnemers aan ‘Beste Zangers’. ,,Dat was een super ervaring”, zegt ze, refererend aan de opnames van het populaire tv-programma. ,,Ik heb een lied in het Turks gezongen, dus ik heb er veel Turkse fans bij gekregen. In de Turkse variant van RTL Boulevard was het groot nieuws dat ‘die Nederlandse uit de metalscéne’ een nummer van Karsu en Mustafa Sandal zong. ‘Misschien nog wel mooier dan het origineel’, kreeg ik regelmatig te horen.”