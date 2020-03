Anonieme held redt vrouw en hondje uit brandende woonkamer in Deventer

Haar man was net overleden, toen Liesbeth wethouder werd: ‘De tranen..., die rolden wel dagelijks op de fiets tussen Lettele en Deventer’

10:50 Liesbeth Grijsen werd in 2014 wethouder Financiën in Deventer. Het was haar zelfgekozen redding. Haar man William was kort daarvoor overleden. Thuis in Lettele had ze twee dochters, een zoon en een boerderij. Maar alleen tussen de koeien, ging ze het niet redden. In aanloop naar Internationale Vrouwendag: een gesprek over vrouw zijn, keuzes maken en zelfstandigheid.