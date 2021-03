Anonieme tip zet politie op het spoor van huiskamer vol hennepplanten in Deventer

De politie in Deventer heeft vandaag een hennepkwekerij in een woning aan de Prinses Margrietstraat ontmanteld. In de huiskamer van de woning stonden 265 planten. Op het moment dat de politie de woning binnenviel, waren er geen mensen aanwezig. Er zijn tot nu toe nog geen verdachten aangehouden.

De politie werd op het spoor gezet van de hennepkwekerij in de Deventer woning via een anonieme tip. ,,De melding kwam via Meld Misdaad Anoniem. Dat past in het beeld van het afgelopen jaar: het aantal anonieme meldingen is enorm toegenomen. Vorig jaar is het aantal meldingen over softdrugs met 34 procent gestegen in Overijssel. Dat komt doordat mensen meer thuis zijn door corona, maar ook omdat de meldingsbereidheid groter is’’, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.

Wie verantwoordelijk is voor de 265 hennepplanten in de woning aan de Prinses Margrietstraat, is nog niet bekend. ,,Dat onderzoek loopt. We hebben niemand op heterdaad betrapt. We gaan nu na wie er op dat adres staat ingeschreven om bij een verdachte te komen.’’

Gevaarlijk

De politiewoordvoerder kan niet genoeg benadrukken dat een hennepkwekerij in een woning een groot gevaar is. ,,Er is een flink brandgevaar. Vaak wordt de stroom illegaal afgetapt en dan ligt kortsluiting op de loer. Bovendien is er kans op lekkage. En je wil ook niet dat er mensen uit het criminele circuit actief zijn middenin een woonwijk. Daarom willen we dat mensen ons altijd tippen, al is het maar bij een vermoeden.’’