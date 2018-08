AOC Oost in Twello gaat voor zonnedak

Moniek Obdeijn uit Schalkhaar: 'Niemand heeft het over de hel op Lesbos, dat is wel het ergste'

16:14 Ze was er om een psychiatrisch protocol te maken voor al die vluchtelingen die overmand door emoties het niet meer trekken als ze het kamp Moira op Lesbos binnenkomen. Maar wat Moniek Obdeijn uit Schalkhaar het meest bij is gebleven is het gevoel in de hel te zijn geweest.