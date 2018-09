Apeldoorners beticht van moderne slavernij

Raad van Deventer maakt profiel voor nieuwe burgemees­ter van de stad

De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Deventer is van start gegaan. De gemeenteraad is aan zet om een profielschets op te stellen. Oud burgemeester Andries Heidema is in zijn nieuwe rol als Commissaris van de Koning nauw betrokken bij de procedure. Eerder was al bekend dat interim-burgemeester Ron König tot in ieder geval begin 2019 aan zou blijven. Hij vervangt Heidema die in juli geïnstalleerd werd als CdK.