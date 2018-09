Apeldoornse Sabine Koning verkoopt cheesecake in alle smaken in Deventer Fooddock

Alweer een kookboek? Waarom?

,,Omdat ik vond dat dat nog miste in Nederland. Cheesecake is enorm in opkomst, steeds meer restaurants en koffiezaken hebben het op het menu staan en op online platforms en blogs kom je het steeds vaker tegen. Een kookboek erover ontbrak nog. En dat terwijl veel mensen het wel graag eten of zouden willen maken, bleek uit ons marketingonderzoek. Maar cheesecake heeft het imago dat het heel lastig is te maken en snel mislukt. Dat is echt een misverstand, het is net zo gemakkelijk als appeltaart."